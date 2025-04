Feira da Família dá visibilidade e gera renda para agricultores familiares de Várzea Grande O evento, que ocorrerá até às 18h, traz mais uma vez produtos frescos, direto do produtor e com preços mais acessíveis A Prefeitura... Momento MT|Do R7 03/04/2025 - 16h26 (Atualizado em 03/04/2025 - 16h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O evento, que ocorrerá até às 18h, traz mais uma vez produtos frescos, direto do produtor e com preços mais acessíveis. A Prefeitura de Várzea Grande, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural Sustentável, realiza, nesta quinta-feira (3), mais uma edição da Feira da Família. O evento, que ocorrerá até às 18h, traz mais uma vez produtos frescos, direto do produtor e com preços mais acessíveis, além de opção para o almoço (peixe – ventrecha e mojica, strogonoff de frango e nhoque).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as novidades!

Leia Mais em Momento MT:

Obras de reforma: UBS Alvorada será fechada a partir da próxima segunda-feira (07)

Líderes definem pauta com PD&I na cadeia do petróleo e guardas municipais

Damares defende anistia e critica falta de acesso a presos do 8 de janeiro