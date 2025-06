Feira da Família será realizada nesta quinta-feira, Dia Mundial do Meio Ambiente Ao fomentar esse espaço de comercialização direta entre produtores e consumidores, o Município também contribui para a segurança alimentar... Momento MT|Do R7 04/06/2025 - 18h37 (Atualizado em 04/06/2025 - 18h37 ) twitter

Ao fomentar esse espaço de comercialização direta entre produtores e consumidores, o Município também contribui para a segurança alimentar e o estímulo à economia circular. Nesta quinta-feira, 5 de junho, das 8h às 18h, a Praça em frente à Prefeitura de Várzea Grande será palco de mais uma edição da Feira da Família (Feira FAM), evento que ocorre toda primeira quinta-feira do mês. A edição de junho ganha um significado ainda mais especial por coincidir com o Dia Mundial do Meio Ambiente, reforçando o compromisso da gestão municipal com a sustentabilidade e o apoio ao pequeno produtor rural.

