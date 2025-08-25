Feira da Vila Aurora está conectada com o projeto Wi-fi Roo
O prefeito Cláudio Ferreira liberou nesta sexta-feira (22) o acesso gratuito à internet dentro das instalações da feira da Vila Aurora...
O prefeito Cláudio Ferreira liberou nesta sexta-feira (22) o acesso gratuito à internet dentro das instalações da feira da Vila Aurora. Com o projeto Wi-fi Roo, agora as três principais feiras cobertas da cidade contam com o serviço de wi-fi liberado para toda a população. O acesso é prático e rápido e deixa feirantes e consumidores conectados para fechar bons negócios.
