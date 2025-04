Momento MT |Do R7

Feira de Adoção de pets será realizada duas vezes na semana Agora é permanente! A Feirinha de Adoção dos pets ao lado do Corpo de Bombeiros será realizada de forma permanente, sempre às terças...

Agora é permanente! A Feirinha de Adoção dos pets ao lado do Corpo de Bombeiros será realizada de forma permanente, sempre às terças e quintas-feiras, das 13h30 às 17 horas, a equipe da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente (Sama), estará no local com muitos animais que estão à procura de um novo lar.

Leia Mais em Momento MT: