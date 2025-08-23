Feira do Conjunto São José agora conta com internet livre para todos
O prefeito de Rondonópolis Cláudio Ferreira implantou na noite desta quinta-feira (21) um novo benefício para clientes e feirantes...
O prefeito de Rondonópolis Cláudio Ferreira implantou na noite desta quinta-feira (21) um novo benefício para clientes e feirantes que vendem seus produtos na tradicional feira do Conjunto São José. Esta foi a segunda unidade a receber o projeto ‘Wi-Fi Roo’ que oferece internet de graça para todos.
O prefeito de Rondonópolis Cláudio Ferreira implantou na noite desta quinta-feira (21) um novo benefício para clientes e feirantes que vendem seus produtos na tradicional feira do Conjunto São José. Esta foi a segunda unidade a receber o projeto ‘Wi-Fi Roo’ que oferece internet de graça para todos.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as novidades!
Leia Mais em Momento MT:
Leia Mais em Momento MT: