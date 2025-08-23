Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Feira do Conjunto São José agora conta com internet livre para todos

O prefeito de Rondonópolis Cláudio Ferreira implantou na noite desta quinta-feira (21) um novo benefício para clientes e feirantes...

Momento MT

Momento MT|Do R7

Momento MT

O prefeito de Rondonópolis Cláudio Ferreira implantou na noite desta quinta-feira (21) um novo benefício para clientes e feirantes que vendem seus produtos na tradicional feira do Conjunto São José. Esta foi a segunda unidade a receber o projeto ‘Wi-Fi Roo’ que oferece internet de graça para todos.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as novidades!

Leia Mais em Momento MT:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.