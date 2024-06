Feira do Livro em São Paulo: Novo formato e programação ampliada Com novo formato e nova programação, a Feira do Livro volta a ocupar a Praça Charles Miller, em frente ao Mercado Livre Arena Pacaembu...

Momento MT|Do R7 25/06/2024 - 09h14 (Atualizado em 25/06/2024 - 09h14 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share