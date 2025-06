Feira inicia oficinas e palestras com foco em protagonismo feminino A Secretaria Municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico em parceria com a Secretaria da Mulher deu início, nesta quinta-feira...

A Secretaria Municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico em parceria com a Secretaria da Mulher deu início, nesta quinta-feira (12), às oficinas e palestras da Feira Viva Mulher, realizada no Museu do Rio, em Cuiabá. Com programação gratuita até o dia 29 de junho, o evento acontece de terça a domingo, das 9h às 18h, e tem como principal objetivo promover o protagonismo feminino e incentivar o empreendedorismo entre as mulheres cuiabanas.

