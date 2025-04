Feira, museus e Aquário Municipal abrem no Dia do Trabalhador O Museu do Rio, o Aquário Municipal, a Feira Cuiab’Arte e o Museu do Morro da Caixa D’Água Velha abrirão excepcionalmente nesta quinta...

O Museu do Rio, o Aquário Municipal, a Feira Cuiab’Arte e o Museu do Morro da Caixa D’Água Velha abrirão excepcionalmente nesta quinta-feira 1º de maio, feriado do Dia do Trabalhador. Localizados na Orla do Porto, a feira, o aquário e o Museu do Rio funcionarão das 9h às 19h para visitação, sendo uma opção de cultura e lazer para a população cuiabana.

