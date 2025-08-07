Feirão com vacina, apoio e mil vagas de emprego para mulheres segue até sexta A 5ª edição do Feirão de Empregos, realizado pela Prefeitura de Cuiabá, segue com atendimento até sexta-feira (8), das 8h às 17h, na...

A 5ª edição do Feirão de Empregos, realizado pela Prefeitura de Cuiabá, segue com atendimento até sexta-feira (8), das 8h às 17h, na sede da Secretaria Municipal da Mulher (SMM), localizada na Avenida Presidente Getúlio Vargas, nº 490, região central da capital. O evento oferece mais de mil vagas exclusivas para mulheres, além de serviços gratuitos de saúde, com aplicação da vacina contra a influenza, assistência social e apoio jurídico e psicológico.

