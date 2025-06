Feirão de Emprego no Pedra 90 conquista oportunidade de trabalho para 80 mulheres Em três dias do 3º Feirão de Empregos no CRAS Pedra 90, a Secretaria Municipal da Mulher, sob liderança da secretária da Mulher, tenente...

Em três dias do 3º Feirão de Empregos no CRAS Pedra 90, a Secretaria Municipal da Mulher, sob liderança da secretária da Mulher, tenente-coronel Hadassah Suzannah, encaminhou 80 mulheres para processos seletivos de empresas parceiras. A ação, que integra o “Projeto Secretaria da Mulher em Ação”, continua neste sábado (14), das 8h às 12h30, na Escola Estadual Malik Didier Namer Zahafi, com a oferta do balcão de empregos, cursos gratuitos e distribuição de roupas pelo Armário Solidário.

