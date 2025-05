Feirão de Empregos oferece mais de 300 vagas até sexta-feira Parceria está possibilitando postos de trabalho tanto para quem quer ingressar no mercado, quanto para quem precisa ser recolocado... Momento MT|Do R7 19/05/2025 - 20h56 (Atualizado em 19/05/2025 - 20h56 ) twitter

Parceria está possibilitando postos de trabalho tanto para quem quer ingressar no mercado, quanto para quem precisa ser recolocado. Começou nesta segunda-feira, 19 de maio, o “Trabalha VG”, grande feirão de empregos promovido pela Prefeitura de Várzea Grande, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Turismo (SMDETT), em parceria com o Sine-VG, o Várzea Grande Shopping e o Comper. A ação faz parte da programação oficial do aniversário de 158 anos de fundação de Várzea Grande e segue até sexta-feira, dia 23, oferecendo mais de 300 vagas de trabalho para quem busca oportunidades de ingresso ou recolocação no mercado.

