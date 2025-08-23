Feirão do Salão do Turismo concretiza sonhos e negócios no Brasil
O 9º Salão do Turismo – a maior vitrine do setor do Brasil – chega ao terceiro e último dia (23.08) movimentando sonhos e negócios no Distrito Anhembi, em São Paulo. Um dos espaços mais buscados pelos visitantes é o Feirão do Turismo, a "Black Friday" do turismo nacional, que oferece ao público uma série de promoções exclusivas e descontos de até 30%.
