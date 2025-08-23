Feirão do Turismo alavanca vendas de empresas do setor O setor turístico já comemora os bons resultados do Feirão do Turismo, que aconteceu presencialmente dentro do Salão do Turismo, em...

O setor turístico já comemora os bons resultados do Feirão do Turismo, que aconteceu presencialmente dentro do Salão do Turismo, em São Paulo, de 21 a 23 de agosto e segue também pelas plataformas online até 27 de agosto. E as vendas tem superado as expectativas dos participantes da iniciativa. Apenas uma operadora atingiu a marca de R$ 150 mil em vendas nos três dias de evento, acima do esperado previamente.

