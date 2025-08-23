Feirão do Turismo movimenta o setor de negócios dentro do Salão do Turismo em São Paulo O Feirão do Turismo, uma das atrações mais aguardadas do Salão do Turismo, em São Paulo, está movimentando o público. Mais de 50 empresas...

O Feirão do Turismo, uma das atrações mais aguardadas do Salão do Turismo, em São Paulo, está movimentando o público. Mais de 50 empresas estão dentro do evento, que acontece no Distrito do Anhembi, com diversas ofertas em pacotes de viagem, hospedagens e experiências em destinos nacionais. A entrada no Salão do Turismo é gratuita.

