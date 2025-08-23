Feirão do Turismo se destaca como um dos espaços mais procurados pelo público no Salão O Feirão do Turismo é um dos espaços mais visitados do Salão do Turismo, que segue até 23 de agosto no Anhembi, em São Paulo. No estande...

O Feirão do Turismo é um dos espaços mais visitados do Salão do Turismo, que segue até 23 de agosto no Anhembi, em São Paulo. No estande, são oferecidos descontos de até 30% em pacotes de hospedagem, passeios turísticos e city tours em diversas cidades brasileiras. Após o encerramento presencial, a ação continuará na versão virtual até 27 de agosto, com promoções disponibilizadas pelas mais de 100 empresas participantes.

