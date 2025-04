Feiras contempladas por edital da Secel que ocorrem em abril terão artesanato e apresentações culturais Dois eventos contemplados pelo edital MT Criativo – Feiras de Economia Criativa/ Solidária da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer... Momento MT|Do R7 02/04/2025 - 13h07 (Atualizado em 02/04/2025 - 13h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Dois eventos contemplados pelo edital MT Criativo – Feiras de Economia Criativa/ Solidária da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer de Mato Grosso (Secel) ocorrerão na primeira quinzena de abril. Realizados em formato de feira, os projetos valorizam a cultura regional, a economia criativa e fortalecem os expositores locais. Confira duas feiras que ocorrem nos próximos dias: A Feira Regional de Economia Criativa do Araguaia ocorre no dia 15 de abril, a partir das 18h, no Pontal do Araguaia (516 Km de Cuiabá), com exposição de artesanatos, gastronomia, apresentações musicais e capoeira. Realizado no Parque Turístico dos Garimpeiros (Lago), a ação tem como objetivo apoiar os talentos locais, assim como fortalecer a economia criativa da região. Para mais informações: @frecaraguaia. Não perca a oportunidade de saber mais sobre essas feiras incríveis! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Dia Internacional da Conscientização do Autismo: prefeito fortalece políticas públicas

CAS debaterá relação de trabalho entre motoristas e aplicativos

Comissão aprova projeto que prevê ação penal pública em estelionato contra pessoa com deficiência intelectual ou sensorial