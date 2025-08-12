Feiras em Cáceres e Barra do Garças registram mais de R$ 127 mil em faturamento Pelo menos 70 mil de pessoas movimentaram aproximadamente R$ 127,5 mil nas feiras estaduais de Agricultura Familiar e Turismo Rural...

Pelo menos 70 mil de pessoas movimentaram aproximadamente R$ 127,5 mil nas feiras estaduais de Agricultura Familiar e Turismo Rural (Feaftur) em Cáceres e Barra do Garças, entre a última quarta-feira e domingo (6 a10.8). Realizado em paralelo ao Festival Internacional de Pesca Esportiva (Fipe), o evento da agricultura de pequena escala na principal cidade da região Oeste de Mato Grosso contou com a presença de aproximadamente 500 visitantes ao espaço reservado para 25 produtores e movimentou mais de R$ 93,9 mil.

