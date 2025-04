Feiras Livres fortalecem a economia e recebem atenção especial da Prefeitura de Sorriso A Prefeitura de Sorriso, por meio das secretarias municipais de Agricultura Familiar e Segurança Alimentar (Semasa) e de Agricultura... Momento MT|Do R7 07/04/2025 - 14h26 (Atualizado em 07/04/2025 - 14h26 ) twitter

A Prefeitura de Sorriso, por meio das secretarias municipais de Agricultura Familiar e Segurança Alimentar (Semasa) e de Agricultura e Meio Ambiente (Sama), tem intensificado o acompanhamento das feiras livres do município, valorizando a produção local, fortalecendo a geração de renda e promovendo o acesso da população a alimentos frescos e de qualidade. Atualmente, mais de 250 feirantes estão cadastrados e atuam em diversos pontos da cidade, contribuindo com o desenvolvimento econômico e social de Sorriso. Saiba mais sobre como as feiras livres estão transformando a economia local e as ações da prefeitura, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: PRF prende traficante após fuga e apreende drogas em Sinop-MT

