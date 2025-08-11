Fellipe Corrêa destina R$ 1,4 milhão para atendimento psicológico a mulheres vítimas de violência e pessoas com deficiência em Cuiabá Assessoria Vereador Felipe Corrêa O vereador Fellipe Corrêa (PL) destinou R$ 1,4 milhão em emendas parlamentares para a Saúde...

O vereador Fellipe Corrêa (PL) destinou R$ 1,4 milhão em emendas parlamentares para a Saúde de Cuiabá no orçamento de 2025. Os recursos serão destinados ao atendimento psicológico para mulheres vítimas de violência, pessoas com deficiência, além da implantação de tradução simultânea em libras por videochamada nas unidades de saúde da Capital.

