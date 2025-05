Fellipe Corrêa é empossado vereador na Câmara de Cuiabá SECOM – Câmara Municipal de Cuiabá O primeiro suplente do PL, Felipe Corrêa, tomou posse como vereador nesta segunda-feira (12), no... Momento MT|Do R7 12/05/2025 - 19h08 (Atualizado em 12/05/2025 - 19h08 ) twitter

SECOM – Câmara Municipal de Cuiabá O primeiro suplente do PL, Felipe Corrêa, tomou posse como vereador nesta segunda-feira (12), no lugar de Chico 2000, afastado do cargo pela Justiça por 180 dias no âmbito da Operação Perfídia. Para tanto, ele precisou ser exonerado do cargo de secretário municipal de Agricultura e Trabalho. A exoneração foi publicada na última sexta-feira (9), com validade a partir de hoje. Fellipe, que retorna ao parlamento cuiabano, agradeceu à presidente da Casa, Paula Calil (PL), e à 2ª secretária, Dra. Mara (Podemos), presentes na sessão solene de posse. Aproveitou também para reafirmar estar honrado em poder representar os servidores do Legislativo. “É uma alegria retornar a esta Casa confesso que me sinto em casa aqui. Retorno de forma protocolar e breve, mas, se for da vontade de Deus, em breve estarei de volta”, pontuou. A presidente Paula deu as boas-vindas ao vereador e votos de sucesso ao tempo que passará na Casa.



