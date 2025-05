Momento MT |Do R7

Fenagra deve movimentar R$ 880 milhões em negócios da agroindústria Começa nesta terça-feira (13.05), no Pavilhão do Distrito Anhembi, em São Paulo, a 18ª edição da Fenagra — Feira Internacional da Agroindústria...

Começa nesta terça-feira (13.05), no Pavilhão do Distrito Anhembi, em São Paulo, a 18ª edição da Fenagra — Feira Internacional da Agroindústria Feed & Food, Tecnologia e Processamento. Gratuito e voltado a produtores, técnicos e profissionais da cadeia agroindustrial, o evento segue até quarta-feira (15) com expectativa de movimentar cerca de R$ 880 milhões em negócios — um crescimento de 10% em relação à edição anterior.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes da Fenagra 2024!

Leia Mais em Momento MT: