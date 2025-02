Feriado de Carnaval Promete Diversão e Fé em Uma Programação Diversificada em Cuiabá O Carnaval de 2025 em Cuiabá promete ser uma celebração vibrante e diversificada, oferecendo uma programação que atende a diferentes... Momento MT|Do R7 17/02/2025 - 10h27 (Atualizado em 17/02/2025 - 10h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O Carnaval de 2025 em Cuiabá promete ser uma celebração vibrante e diversificada, oferecendo uma programação que atende a diferentes públicos e reforça a rica cultura local. Com início antecipado, a folia começa no sábado, 22 de fevereiro, na parte externa da Arena Pantanal, com entrada gratuita para os participantes.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de tudo que vai rolar neste Carnaval!

Leia Mais em Momento MT:

Câmara pode votar nesta semana projeto que cria a Estratégia Nacional de Saúde

Projeto torna prática abusiva cobrança de taxas sobre Pix

Agronegócio impulsiona economia e projeta crescimento de 5% para 2025