Fernanda Brum lamenta morte do pai nas redes sociais: ‘Coração em lágrimas’

A cantora gospel Fernanda Brum, de 48 anos, usou as redes sociais nesta quinta-feira (15), para comunicar o falecimento do pai, Nélio Brum, aos 76 anos. A cantora compartilhou o luto com seus seguidores, expressando pesar pela perda do pai. Ela não revelou detalhes sobre as circunstâncias da morte, mas prestou uma homenagem comovente por meio de uma publicação nas redes, que incluiu um vídeo com momentos marcantes ao lado do pai, desde a infância até fases mais recentes da vida.

