Fernanda Paes Leme desabafa sobre saudade da filha durante viagem Fernanda Paes Leme, 42 anos, desabafou nesta quinta-feira (14) sobre os 10 dias que passou longe da filha Pilar por conta dos compromissos... Momento MT|Do R7 15/08/2025 - 14h39 (Atualizado em 15/08/2025 - 14h39 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Fernanda Paes Leme, 42 anos, desabafou nesta quinta-feira (14) sobre os 10 dias que passou longe da filha Pilar por conta dos compromissos com o Dança dos Famosos. Nos stories do Instagram, a apresentadora contou que este foi o período mais longo afastada da bebê e que chegou a chorar de saudade. “Depois de 10 dias no Rio, finalmente vou voltar para a Pilar. Foi um recorde de tempo longe… senti tanta falta que chorei, mas também foi importante, no início de um novo projeto, estar 100% presente”, disse.

Para saber mais sobre o desabafo emocionante de Fernanda, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT:

Comissão aprova flexibilização fiscal para ações em calamidades públicas

Esporte: Sinop sedia circuito mundial profissional e juvenil inédito de beach tênnis

Mato Grosso tem a terceira menor taxa de desemprego do Brasil e está abaixo da média nacional