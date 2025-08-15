Logo R7.com
Fernanda Paes Leme desabafa sobre saudade da filha durante viagem

Fernanda Paes Leme, 42 anos, desabafou nesta quinta-feira (14) sobre os 10 dias que passou longe da filha Pilar por conta dos compromissos...

Momento MT

Momento MT|Do R7

Fernanda Paes Leme, 42 anos, desabafou nesta quinta-feira (14) sobre os 10 dias que passou longe da filha Pilar por conta dos compromissos com o Dança dos Famosos. Nos stories do Instagram, a apresentadora contou que este foi o período mais longo afastada da bebê e que chegou a chorar de saudade. “Depois de 10 dias no Rio, finalmente vou voltar para a Pilar. Foi um recorde de tempo longe… senti tanta falta que chorei, mas também foi importante, no início de um novo projeto, estar 100% presente”, disse.

