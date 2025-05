Fernanda Torres faz selfie com a mãe, durante passeio e declara: ‘Doce de mãe’ Fernanda Torres, de 59 anos, compartilhou em seu Instagram, neste domingo (4), alguns registros do encontro com sua mãe, Fernanda Montenegro...

Fernanda Torres, de 59 anos, compartilhou em seu Instagram, neste domingo (4), alguns registros do encontro com sua mãe, Fernanda Montenegro, de 95 anos. A atriz legendou as imagens com a frase, “doce de mãe”, em referência ao nome do telefilme protagonizado pela veterana da dramaturgia, em 2012, sobre Dona Picucha, uma senhora amorosa, especial e sábia, mas que vive se metendo em confusão.

