Ferramenta para oferta de vagas amplia mercado de trabalho em Várzea Grande

Tecnologia gratuita vai servir de termômetro para mensurar a dinâmica da economia local: Quanto mais empregos, mais empresas estão chegando e ou expandindo. Os várzea-grandenses em busca de novas oportunidades ou de reinserção no mercado formal de trabalho – aquele com carteira assinada – acaba de ganhar uma nova frente de busca por vagas. Com apoio da Prefeitura de Várzea Grande, por meio das secretarias de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Turismo e da Assistência Social, está lançada a plataforma ‘CDL+empregos’.

Saiba mais sobre essa iniciativa que promete transformar o mercado de trabalho local consultando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

