Ferramenta vai direcionar criação de políticas públicas para Várzea Grande Por meio de um QR Code, com acesso a um formulário, onde será preenchido com as informações necessárias, identificando as atividades... Momento MT|Do R7 14/06/2025 - 13h36 (Atualizado em 14/06/2025 - 13h36 )

Momento MT

Por meio de um QR Code, com acesso a um formulário, onde será preenchido com as informações necessárias, identificando as atividades existentes no Município.

Para saber mais sobre essa importante iniciativa e como ela pode impactar a cultura em Várzea Grande, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

