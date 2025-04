Ferramentas de fiscalização e controle social são tema de encontro “É da Nossa Conta: Orçamento Mulher” O 4º encontro do projeto “É da Nossa Conta: Orçamento Mulher” foi realizado na manhã desta quarta-feira (23), de forma online, com... Momento MT|Do R7 23/04/2025 - 16h28 (Atualizado em 23/04/2025 - 16h28 ) twitter

O 4º encontro do projeto “É da Nossa Conta: Orçamento Mulher” foi realizado na manhã desta quarta-feira (23), de forma online, com transmissão ao vivo pelo canal do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) no YouTube. A auditora pública externa Silvia Kasmirki conduziu a palestra, abordando o módulo “Ferramentas de Fiscalização e Controle Social”. Na live, a auditora apresentou dados levantados na Auditoria Operacional sobre a Violência contra a Mulher realizada pelo TCE, que constatou que 90% dos municípios não possuem Secretaria Municipal da Mulher; 52% não têm Conselho da Mulher; 82% não possuem Fundo Municipal da Mulher para programas e ações para mulheres e apenas três, dos 88 municípios que responderam, relatam ter elaborado um plano de metas municipal de enfrentamento à violência contra a mulher. Saiba mais sobre este importante encontro e suas implicações no combate à violência contra a mulher, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Maria Avalone fiscaliza centro comunitário destruído por chuvas no bairro Cidade Verde

