Ferrovia de Integração Centro-Oeste permitirá mais competitividade ao agro de MT

O deputado estadual Dr. Eugênio de Paiva destacou, durante a sessão plenária desta quarta-feira (4), a importância da Ferrovia de Integração Centro-Oeste (FICO) para o agronegócio e a logística de Mato Grosso. A ferrovia, que deve chegar ao município de Água Boa até 2028, promete ampliar a competitividade dos produtos agrícolas da região.

