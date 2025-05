Ferrovia de Mato Grosso impulsiona geração de empregos e aquece economia com pico de 5 mil trabalhadores As obras da Ferrovia de Mato Grosso, conduzidas pela Rumo Logística, alcançaram neste mês de maio o maior número de contratações... Momento MT|Do R7 22/05/2025 - 07h56 (Atualizado em 22/05/2025 - 07h56 ) twitter

As obras da Ferrovia de Mato Grosso, conduzidas pela Rumo Logística, alcançaram neste mês de maio o maior número de contratações desde o início do projeto, com cerca de 5 mil trabalhadores atuando diretamente nas frentes de serviço. Distribuídas por seis municípios das regiões sul e sudeste do estado, as intervenções se estendem por aproximadamente 160 km de trilhos, configurando-se como um dos maiores empreendimentos de infraestrutura em andamento no Centro-Oeste brasileiro.

Para saber mais sobre como a ferrovia está transformando a economia local, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

