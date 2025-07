Ferrovia do Arco Norte terá 933 km, 65 pontes e evitará área indígena Imagem: reprodução Um projeto atualizado da Ferrogrão, ferrovia de 933 km entre Sinop (MT) e Miritituba (PA), com um novo traçado,... Momento MT|Do R7 24/07/2025 - 12h38 (Atualizado em 24/07/2025 - 12h38 ) twitter

Um projeto atualizado da Ferrogrão, ferrovia de 933 km entre Sinop (MT) e Miritituba (PA), com um novo traçado, passando por fora de terras indígenas e do Parque Nacional do Jamanxim, prevê a construção de 65 pontes ferroviárias e pode ser concluído em até 10 anos, se os prazos forem cumpridos. A informação foi confirmada nesta terça-feira (23.07) em Sinop, durante apresentação feita pelo empresário Guilherme Quintela, presidente da empresa Estação da Luz, idealizadora do projeto.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes sobre a Ferrovia do Arco Norte!

