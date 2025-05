Festa do Milho 2025 fortalece economia criativa e sustentabilidade em Lucas do Rio Verde A Festa do Milho 2025, promovida pela Prefeitura de Lucas do Rio Verde, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, chega como uma...

A Festa do Milho 2025, promovida pela Prefeitura de Lucas do Rio Verde, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, chega como uma grande vitrine para o potencial da economia criativa do município, unindo tradição, sustentabilidade e inovação, em um evento pensado para impulsionar o desenvolvimento local e engajar a comunidade em ações com impacto social, econômico e ambiental duradouro. O evento também conta com a parceria das secretaria de Agricultura e Meio Ambiente e Desenvolvmento Econômico, Planejamento e Cidade.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes dessa festa que promete movimentar a economia local!

Leia Mais em Momento MT: