Festa do Milho 2025: Inscrições estão abertas para comercialização de alimentos e bebidas A 4ª edição da Festa do Milho realizada pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, está chegando e promete movimentar...

A 4ª edição da Festa do Milho realizada pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, está chegando e promete movimentar Lucas do Rio Verde nos dias 10 e 11 de maio. Além das tradicionais delícias à base do cereal, o evento contará com mais uma edição do Concurso Gastronômico, que premiará os pratos mais saborosos e criativos.

Não perca a chance de saber mais sobre este evento imperdível! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: