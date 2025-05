Festa do Milho: 4ª edição reuniu mais de 7 mil luverdenses no sábado (10) Unindo economia criativa, sustentabilidade, gastronomia e cultura com programação de shows musicais, a primeira noite da 4ª edição...

Unindo economia criativa, sustentabilidade, gastronomia e cultura com programação de shows musicais, a primeira noite da 4ª edição da Festa do Milho em Lucas do Rio Verde foi sucesso de público, no sábado (10). De acordo com a Guarda Civil Municipal Armada (GCM), mais de 7 mil pessoas passaram pela primeira noite da festa. O evento, realizado na rotatória da Prefeitura, teve como grande atração a culinária a base de milho. O alimento é a segunda economia do município e tem uma história com o desenvolvimento econômico de Lucas do Rio Verde.

