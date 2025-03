Festa do Momento Mulher será nesta sexta-feira (14) com entrada e transporte gratuitos A grande confraternização do Momento Mulher já tem data marcada! Será nesta sexta-feira (14), às 19h, no Parque de Exposições Roberto...

A grande confraternização do Momento Mulher já tem data marcada! Será nesta sexta-feira (14), às 19h, no Parque de Exposições Roberto Munaretto, localizado na rua Pato Branco, S/N, bairro Menino Deus. O evento, promovido pela Secretaria de Assistência Social e Habitação, faz parte da programação especial do Mês da Mulher e promete uma noite de celebração, união e fortalecimento feminino. Além do momento de confraternização, as participantes poderão aproveitar rodas de conversa, atividades voltadas à autoestima e ações preventivas contra a violência doméstica.

