Festa Julina no CAPS celebra a vida, a cultura e os vínculos com os usuários

O mês de julho ganhou um colorido especial no CAPS Nova Vida. Bandeirinhas, comidas típicas, brincadeiras e muita música transformaram o espaço em um verdadeiro arraiá da inclusão, fortalecendo os vínculos e proporcionando momentos de alegria e convivência na tarde desta sexta-feira (11). A ação faz parte do calendário de atividades terapêuticas desenvolvidas pela equipe multiprofissional da unidade, cujo objetivo é reforçar o cuidado em saúde mental e a reabilitação psicossocial por meio da valorização da cultura, do lazer e do fortalecimento dos laços comunitários.

