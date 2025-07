Festança de Vila Bela terá danças do Congo e Chorado no domingo (20) e na segunda (21) A Festança de Vila Bela da Santíssima Trindade, um dos eventos culturais mais tradicionais do Estado, terá apresentações das Danças...

A Festança de Vila Bela da Santíssima Trindade, um dos eventos culturais mais tradicionais do Estado, terá apresentações das Danças do Congo e do Chorado, a partir deste domingo (20.7). Unindo devoção religiosa às práticas culturais de origens africanas, a programação prossegue até 28 de julho com o patrocínio do Governo de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT).

