Festeja 2025: Prefeito Roberto Dorner é o convidado do episódio especial do SinopCast O SinopCast chega ao seu 10º episódio em grande estilo. Nesta edição, o prefeito Roberto Dorner será o convidado para um bate-papo... Momento MT|Do R7 08/08/2025 - 15h59 (Atualizado em 08/08/2025 - 15h59 )

O SinopCast chega ao seu 10º episódio em grande estilo. Nesta edição, o prefeito Roberto Dorner será o convidado para um bate-papo especial sobre um dos momentos mais aguardados do ano: o lançamento oficial do Festeja Sinop 2025. No programa, Dorner falará sobre o significado de conduzir a cidade em seu ano de 50 anos e, ao mesmo tempo, abrir um novo ciclo de desenvolvimento e celebração. A conversa também vai revelar bastidores da construção da programação, que reunirá música, cultura, esporte, fé e tradição para toda a população. “O Festeja foi planejado com muito carinho para ser um evento de todos e para todos. Um espaço pensado para que as famílias sinopenses possam se reunir, se divertir com segurança e aproveitar uma vasta programação. Além da festa, esse momento também movimenta a economia local, gera empregos, impulsiona o comércio e a prestação de serviços e fortalece os nossos empreendedores”, destaca o prefeito. O episódio será transmitido pelo canal oficial da Prefeitura no youtube e facebook, e, também em formato de vídeo curto nas redes sociais institucionais. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes! Leia Mais em Momento MT: Mesa da Câmara vai avaliar representações contra deputados acusados de excessos ao protestarem no Plenário

