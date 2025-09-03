Festeja: Aluna da rede municipal conquista maior proficiência no Avalia MT e é homenageada pela Prefeitura de Sinop Na manhã desta quarta-feira (03), a Prefeitura de Sinop, por meio da Secretaria de Educação, realizou uma cerimônia na Emeb Rodrigo...

Na manhã desta quarta-feira (03), a Prefeitura de Sinop, por meio da Secretaria de Educação, realizou uma cerimônia na Emeb Rodrigo Damasceno para homenagear a aluna Milena Parolin Angelo, que alcançou a maior proficiência no Avalia MT entre todos os alunos da Diretoria Regional de Educação (DRE) Sinop. A solenidade integrou a programação do Festeja Sinop 2025, em comemoração aos 51 anos do município, e contou com a presença do prefeito Roberto Dorner, do vice-prefeito Paulinho Abreu, de secretários municipais, vereadores, representantes do Governo do Estado, professores, alunos e familiares. O objetivo foi celebrar e reconhecer o esforço da aluna e o trabalho coletivo dos educadores e gestores da rede municipal.

