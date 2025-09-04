Festeja: Centro de Especialidades Médicas de Sinop será inaugurado amanhã (05) A Prefeitura de Sinop inaugura amanhã, sexta-feira (05), o novo prédio do Centro de Especialidades Médicas (CEM). A cerimônia que integra...

A Prefeitura de Sinop inaugura amanhã, sexta-feira (05), o novo prédio do Centro de Especialidades Médicas (CEM). A cerimônia que integra a programação institucional do Festeja Sinop 2025 – festividade de aniversário dos 51 anos da cidade -, terá início às 17h, na unidade que fica localizada na rua das Seringueiras, entre a rua dos Cambucis e avenida das Acácias, no bairro Jardim Botânico. O novo prédio é um investimento de recurso próprio municipal e emenda parlamentar do deputado federal Juarez Costa, na ordem de R$ 5,2 milhões.

