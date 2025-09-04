Festeja: Prefeitura de Sinop entrega 300 notebooks e amplia investimentos em tecnologia para professores A Prefeitura de Sinop, por meio da Secretaria de Educação, entregou na manhã desta quinta-feira (04) um conjunto de equipamentos tecnológicos...

A Prefeitura de Sinop, por meio da Secretaria de Educação, entregou na manhã desta quinta-feira (04) um conjunto de equipamentos tecnológicos voltados para fortalecer o trabalho pedagógico dos professores da rede municipal. A cerimônia foi realizada na Emeb Profª Marizete Weber e marcou a entrega de 300 notebooks, 300 mochilas e seis televisores inteligentes de 65 polegadas. O investimento ultrapassa R$ 1 milhão.

