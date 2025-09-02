Festeja: Prefeitura entrega amanhã (03) escrituras para moradores do Vila Santana II e mais 5 bairros

Logo R7.com
Nesta quarta-feira, três de setembro, às 19h, a Prefeitura de Sinop realiza na Escola Municipal de Educação Básica de Tempo Integral Ivete Maria Crotti Dorner, a entrega de 130 escrituras gratuitas, aos moradores do Residencial Vila Santana II e mais 224 títulos, em segunda chamada, dos Vilas Santana I, América, Mariana e Lobos I e II. A entrega faz parte de um projeto desenvolvido pela Secretaria de Planejamento Urbano e Habitação, que contempla os moradores com a  isenção do pagamento do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI).   O evento que integra a programação de festividade de aniversário de 51 anos de Sinop – Festeja Sinop 2025 -, é mais uma etapa de entregas gratuitas de títulos de moradias do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) e é resultado do trabalho conjunto entre Prefeitura de Sinop, Caixa Econômica Federal (CEF) e Cartório de Imóveis. O objetivo é proporcionar mais segurança jurídica aos proprietários e qualidade de vida aos moradores.

