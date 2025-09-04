Festeja: Prefeitura isenta ITBI e entrega títulos de imóveis à moradores do Vila Santana II O prefeito Roberto Dorner, acompanhado de vereadores e secretários municipais entregou 130 títulos de imóveis aos moradores do conjunto... Momento MT|Do R7 04/09/2025 - 13h38 (Atualizado em 04/09/2025 - 13h38 ) twitter

O prefeito Roberto Dorner, acompanhado de vereadores e secretários municipais entregou 130 títulos de imóveis aos moradores do conjunto habitacional Residencial Vila Santana II. O evento organizado pela Secretaria de Planejamento Urbano e Habitação aconteceu ontem a noite (03), na Escola Municipal de Educação Básica de Tempo Integral Ivete Maria Crotti Dorner, no Residencial Sabrina. Além dos títulos do Vila Santana II, a prefeitura mobilizou os moradores de mais cinco bairros: Vila Santana I, Vila América, Vila Mariana e, Vila Lobos I e II que os moradores ainda não haviam retirado os seus títulos no dia agendado. Nesses foram mais 224 títulos.

