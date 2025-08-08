Festeja Sinop 2025 terá Festa das Entidades com praça de alimentação e banho assistido A Festa das Entidades será novamente um dos destaques do Festeja Sinop e integra a programação de aniversário de 51 anos do município... Momento MT|Do R7 08/08/2025 - 15h38 (Atualizado em 08/08/2025 - 15h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Festa das Entidades será novamente um dos destaques do Festeja Sinop e integra a programação de aniversário de 51 anos do município. Durante o evento da Prefeitura de Sinop, entre os dias 31 de agosto e 14 de setembro, 11 instituições sem fins lucrativos serão responsáveis por comandar a praça de alimentação no Estádio Gigante do Norte, que será palco de shows nacionais e regionais. Segundo a secretária municipal de Assistência Social, Sinéia Abreu, a iniciativa fortalece o trabalho das entidades e garante uma fonte extra de recursos para ações sociais. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as novidades do Festeja Sinop 2025! Leia Mais em Momento MT: Ganha Tempo Central passa a contar com totem da Energisa

Comissão debate PEC da Segurança Pública na próxima terça

Inclusão de pessoas autistas no mercado de trabalho é tema de debate na Câmara na próxima semana