Festeja Sinop 2025 terá Festa das Entidades com praça de alimentação e banho assistido
A Festa das Entidades será novamente um dos destaques do Festeja Sinop e integra a programação de aniversário de 51 anos do município...
A Festa das Entidades será novamente um dos destaques do Festeja Sinop e integra a programação de aniversário de 51 anos do município. Durante o evento da Prefeitura de Sinop, entre os dias 31 de agosto e 14 de setembro, 11 instituições sem fins lucrativos serão responsáveis por comandar a praça de alimentação no Estádio Gigante do Norte, que será palco de shows nacionais e regionais. Segundo a secretária municipal de Assistência Social, Sinéia Abreu, a iniciativa fortalece o trabalho das entidades e garante uma fonte extra de recursos para ações sociais.
