Festeja Sinop: banho na Praia do Cortado será permitido apenas nos dias do Festival de Praia

A Prefeitura de Sinop anunciou que o banho no Rio Teles Pires, na Praia do Cortado, estará liberado apenas durante o Festival de Praia, nos dias 7, 13 e 14 de setembro, no Festeja Sinop 2025. A decisão foi tomada em conjunto com a Marinha do Brasil e a Guarda Civil Municipal (GCM), após análise técnica das condições de segurança. Nos dias 31 de agosto, durante a Romaria Fluvial, e 6 de setembro, durante o Torneio de Pesca, a prática será proibida para evitar acidentes provocados pela intensa movimentação de embarcações.

