Festeja Sinop: Confira programação institucional do aniversário de 51 anos Durante a comemoração dos 51 anos de Sinop, além da tradicional programação festiva do Festeja 2025, a Prefeitura de Sinop também lançaou... Momento MT|Do R7 26/08/2025 - 14h59 (Atualizado em 26/08/2025 - 14h59 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Durante a comemoração dos 51 anos de Sinop, além da tradicional programação festiva do Festeja 2025, a Prefeitura de Sinop também lançou essa semana, a agenda de eventos institucionais e acadêmicos que fazem parte da programação oficial de aniversário. As ações reforçam o compromisso da gestão municipal com a educação, a saúde, a cultura e o desenvolvimento social. As atividades institucionais acontecem a partir do dia dois de setembro e segue até ao dia 11. Esses eventos ocorrerão em diversos pontos da cidade e contarão com a participação de autoridades locais, estaduais e federais, bem como de entidades da sociedade civil sinopenses. Para mais detalhes sobre a programação completa, consulte no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Técnico e atletas de Sorriso convocados para a Seleção Brasileira Cadete de Handebol

Copa Sorriso de Society terá início em setembro com disputas nas categorias masculino e feminino

MEC inicia curso sobre educação étnico-racial e quilombola