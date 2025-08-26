Festeja Sinop: Confira programação institucional do aniversário de 51 anos
Durante a comemoração dos 51 anos de Sinop, além da tradicional programação festiva do Festeja 2025, a Prefeitura de Sinop também lançaou...
Durante a comemoração dos 51 anos de Sinop, além da tradicional programação festiva do Festeja 2025, a Prefeitura de Sinop também lançou essa semana, a agenda de eventos institucionais e acadêmicos que fazem parte da programação oficial de aniversário. As ações reforçam o compromisso da gestão municipal com a educação, a saúde, a cultura e o desenvolvimento social. As atividades institucionais acontecem a partir do dia dois de setembro e segue até ao dia 11. Esses eventos ocorrerão em diversos pontos da cidade e contarão com a participação de autoridades locais, estaduais e federais, bem como de entidades da sociedade civil sinopenses. Para mais detalhes sobre a programação completa, consulte no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT:
Durante a comemoração dos 51 anos de Sinop, além da tradicional programação festiva do Festeja 2025, a Prefeitura de Sinop também lançou essa semana, a agenda de eventos institucionais e acadêmicos que fazem parte da programação oficial de aniversário. As ações reforçam o compromisso da gestão municipal com a educação, a saúde, a cultura e o desenvolvimento social. As atividades institucionais acontecem a partir do dia dois de setembro e segue até ao dia 11. Esses eventos ocorrerão em diversos pontos da cidade e contarão com a participação de autoridades locais, estaduais e federais, bem como de entidades da sociedade civil sinopenses.
Para mais detalhes sobre a programação completa, consulte no nosso parceiro Momento MT.
Leia Mais em Momento MT: