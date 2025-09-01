Festeja Sinop: Entidades investirão arrecadação da praça de alimentação em atendimento à população carente A primeira noite de funcionamento da praça de alimentação conduzido pelas entidades sem fins lucrativos de Sinop, foi um sucesso. Dez... Momento MT|Do R7 01/09/2025 - 19h38 (Atualizado em 01/09/2025 - 19h38 ) twitter

A primeira noite de funcionamento da praça de alimentação conduzido pelas entidades sem fins lucrativos de Sinop, foi um sucesso. Dez entidades representativas participam do evento, oferecendo variados pratos, inclusive, típicos da região, à população que participa da programação do Festeja Sinop, edição 2025. A praça está montada no Estádio Municipal Massami Uriú (Gigante do Norte) e funcionará em todos os dias de show. A atividade organizada pela Secretaria de Assistência Social já é tradição nas festividades de aniversário de Sinop e tem como objetivo possibilitar às entidades uma forma de arrecadação para custeio das ações sociais desenvolvidas por cada entidade, em prol das famílias carentes da cidade. “Mais uma vez e uma grande oportunidade para nossas entidades estarem aqui explorando pratos, as vezes até típicos, e claro, vendendo esse produto e para que a arrecadação seja revertida em benefício da população que será atendida pela associação”, comentou a secretária da pasta, Sinéia Abreu. Saiba mais sobre como as entidades de Sinop estão se mobilizando para ajudar a população carente, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Marcos Rogério questiona pedido de extradição de Tagliaferro

