Festeja Sinop: Inscrições para Torneio de Pesca encerram no domingo (31)
As inscrições para 5ª Edição do Torneio de Pesca com iscas artificiais, encerram no domingo (31), às 23h59. O evento é promovido pela...
As inscrições para 5ª Edição do Torneio de Pesca com iscas artificiais, encerram no domingo (31), às 23h59. O evento é promovido pela Prefeitura de Sinop, por meio da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo, em comemoração ao aniversário de 51 anos de Sinop – Festeja Sinop 2025. O evento será realizado no sábado, 06 de setembro, na Praia do Cortado (Rio Teles Pires). Serão mais de R$ 100 mil em prêmios. A competição concederá o título de “Rei do Rio” e “Rainha do Rio” para os competidores que pegarem o exemplar de maior pontuação, mais R$ 3 mil para cada. Entre os participantes, será sorteado um barco de alumínio de 5,5 metros. Para mais detalhes e informações sobre como participar, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT:
