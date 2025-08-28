Festeja Sinop: Inscrições para Torneio de Pesca encerram no domingo (31) As inscrições para 5ª Edição do Torneio de Pesca com iscas artificiais, encerram no domingo (31), às 23h59. O evento é promovido pela... Momento MT|Do R7 28/08/2025 - 11h38 (Atualizado em 28/08/2025 - 11h38 ) twitter

As inscrições para 5ª Edição do Torneio de Pesca com iscas artificiais, encerram no domingo (31), às 23h59. O evento é promovido pela Prefeitura de Sinop, por meio da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo, em comemoração ao aniversário de 51 anos de Sinop – Festeja Sinop 2025. O evento será realizado no sábado, 06 de setembro, na Praia do Cortado (Rio Teles Pires). Serão mais de R$ 100 mil em prêmios. A competição concederá o título de “Rei do Rio” e “Rainha do Rio” para os competidores que pegarem o exemplar de maior pontuação, mais R$ 3 mil para cada. Entre os participantes, será sorteado um barco de alumínio de 5,5 metros. Para mais detalhes e informações sobre como participar, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Instituições sorrisenses são contempladas com recursos de processos judiciais

