Festeja Sinop movimenta a economia e redes hoteleiras já registram aumento na ocupação

O Festeja Sinop 2025, que celebra os 51 anos de fundação do município, iniciou oficialmente no último domingo (31) e já apresenta reflexos positivos na economia local. O evento, que se estende por 15 dias, movimenta a cidade com shows nacionais, atividades esportivas, culturais e religiosas. A programação atrai visitantes e impulsiona diversos segmentos do comércio, setor de serviços e, especialmente, a rede hoteleira da cidade.

