Festeja Sinop: prefeito destaca fomento da economia com comemorações de 51 anos de Sinop

Momento MT|Do R7 12/08/2025 - 09h38 (Atualizado em 12/08/2025 - 09h38 )

Sinop se prepara para mais uma edição dos tradicionais festejos de aniversário da cidade, e a expectativa é de movimentação intensa em todos os setores da economia, avaliou o prefeito Roberto Dorner, em recente participação no SinopCast, podcast da Prefeitura de Sinop. “Qualquer evento que é feito em Sinop lota os hotéis. É restaurante, é loja, é o shopping, é o posto de gasolina; toda a cidade ganha. Não é só o festejo, é a economia pujante da nossa cidade. As pessoas que vêm de fora vêm para gastar e as daqui também consomem, movimentando os comércios locais”, pontuou. Dorner destacou, ainda, o esforço conjunto para garantir que a festividade ocorra com organização, segurança e excelência. “Tem o envolvimento de toda a equipe. Cada secretaria atuando em sua função: obras, meio ambiente, cultura, esporte; estamos todos mobilizados para entregar o melhor para a população”, reforçou. Além das atrações culturais, estão previstos eventos como os Jogos Olímpicos municipais e a tradicional romaria, que fazem parte da programação e fortalecem o vínculo entre tradição, fé e participação da população. Para saber mais sobre as comemorações e a programação do Festeja Sinop, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: PF prende foragida investigada por tráfico internacional de drogas

